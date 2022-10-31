- 31 Eki 2022 - 21:09

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Dekoltesiyle Ortalık DarmaDuman Oldu! “Harbiden Antep Fıstığı Gibisin!” Yeşil Gözleriyle Instagram’ı Alev Alev Yaktı… Görenlerin Dibi Düştü!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, ortalığı dekoltesiyle alev alev yaktı. Dizide sık sık Ferit tarafından “Antep fıstığı” olarak anılan Afra Saraçoğlu’na sevenleri ise “Harbi Antep fıstığı gibisin” yorumları yapıldı! Yeşil elbisesiyle Instagram’ı alev alev yakan Afra Saraçoğlu’na görenlerin dibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyor. Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise büyük bir beğeni alıyor. Peki, Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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31 Eki 2022 - 21:09 Ankara- Yaşam

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