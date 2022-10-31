Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Dekoltesiyle Ortalık DarmaDuman Oldu! “Harbiden Antep Fıstığı Gibisin!” Yeşil Gözleriyle Instagram’ı Alev Alev Yaktı… Görenlerin Dibi Düştü!

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyor. Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise büyük bir beğeni alıyor. Peki, Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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