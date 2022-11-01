Doğuştan Tembel ve Uyuşuk Burçlar Belli Oldu! Yan Gelip Yatmaya Bayılır? İşte Rahatına Düşkün Mıy Mıy O Burçlar…

Her burcun insanının karakteristik özellikleri farklı olarak gelişmesi nedeniyle alışkanlıkları ve hayata karşı duruşları da farklı olarak gelişebiliyor. Bu bağlamda kendilerini toplum içerisinde özellikle de bazı karakteristik tavırları net bir biçimde belli eden burçlar, bu huylarından ölseler de vazgeçmiyor. Elbette, tembellik de burçların karakteristik özellikleri arasında yer alıyor. Peki, hangi burçlar yan gelip yatmaya bayılır? Tembellik onların göbek adı olan burçlar hangileridir? İşte rahatına düşkün burçlar…