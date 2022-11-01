İlk Tanışmada Nefret ve Tiksinti Uyandıran Burçlar Hangisidir? Saatlerce Negatif Bir Enerji Yayarlar! İşte Kimsenin Sevemediği O Burçlar…
Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler düşünüldüğünde; tüm burçların mükemmel insanlar ortaya çıkarmadığını baştan kabul etmek gerekiyor. Bu bağlamda pek çok konuda diğer burçlara örnek olabilecek kadar sıcakkanlı ve dürüst burçlar varken; madalyonun iki yüzü gibi her zaman soğuk ve mesafeli insanlar ortaya çıkaran burçlar da bulunuyor! Sizde ilk tanışmada nefret hissi uyandıran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler düşünüldüğünde; tüm burçların mükemmel insanlar ortaya çıkarmadığını baştan kabul etmek gerekiyor. Bu bağlamda pek çok konuda diğer burçlara örnek olabilecek kadar sıcakkanlı ve dürüst burçlar varken; madalyonun iki yüzü gibi her zaman soğuk ve mesafeli insanlar ortaya çıkaran burçlar da bulunuyor! Peki, hangi burçlar ilk tanışmada nefret hissi uyandırır? En başta negatif bir enerji yayan burçlar hangileridir? İşte kimsenin sevemediği o burçlar…
01 Kas 2022 - 11:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.