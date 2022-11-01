İlk Tanışmada Nefret ve Tiksinti Uyandıran Burçlar Hangisidir? Saatlerce Negatif Bir Enerji Yayarlar! İşte Kimsenin Sevemediği O Burçlar…

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler düşünüldüğünde; tüm burçların mükemmel insanlar ortaya çıkarmadığını baştan kabul etmek gerekiyor. Bu bağlamda pek çok konuda diğer burçlara örnek olabilecek kadar sıcakkanlı ve dürüst burçlar varken; madalyonun iki yüzü gibi her zaman soğuk ve mesafeli insanlar ortaya çıkaran burçlar da bulunuyor! Peki, hangi burçlar ilk tanışmada nefret hissi uyandırır? En başta negatif bir enerji yayan burçlar hangileridir? İşte kimsenin sevemediği o burçlar…