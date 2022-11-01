- 01 Kas 2022 - 23:12 G: 01 Kas 2022 - 23:13

Kızılcık Şerbeti Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Kızılcık Şerbeti'de Yaşanmışlık Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi...

Show TV ekranlarında yayınlanan reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisi hiç beklenmedik bir ismin hayatından uyarlama çıktı. Yalı Çapkını dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti’nde de gerçekler bir bir ortaya çıktı. Gören duyanın şok içerisinde kaldığı o gerçekleri sizin için derledik. İşte kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek o hayat hikâyesi ve diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla yayınlandığı ilk bölümüyle reytingleri alt üst ederek Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve televizyon ekranları aracılığıyla izleyicileri ile buluşan dizilerden birisi oldu. Yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Bir Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili eleştirel yorumlar arka arkaya gelirken öte yandan da bu hayat hikâyesinin kime ait olduğunu öğrenen izleyicilerse bir hayli şaşırdı. Peki, gündemi adeta baştan yaratan diziye dair detaylar nelerdi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Kas 2022 - 23:12 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yürek Çıkmazı Dizisi Uyarlama Mi? Hangi Kitaptan Uyarlandı, Gerçek Hayat Mı? Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? İşte Yürek Çıkmazı Oyuncu Kadrosu... mask
Yürek Çıkmazı Dizisi Uyarlama Mi? Hangi Kitaptan Uyarlandı, Gerçek Hayat Mı? Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? İşte Yürek Çıkmazı Oyuncu Kadrosu...
Yasak Elma Dizisinin Doğan’ı Murat Aygen'in Eşini Görenler Şok Oldu! Eşi Nihan Aslı Elmas İle Aynı Dizide Rol Alınca Olanlar Oldu! Meğer Yıllardır O Ünlü İsimle… mask
Yasak Elma Dizisinin Doğan’ı Murat Aygen'in Eşini Görenler Şok Oldu! Eşi Nihan Aslı Elmas İle Aynı Dizide Rol Alınca Olanlar Oldu! Meğer Yıllardır O Ünlü İsimle…
Toprak ile Fidan Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Ne Zaman Yayınlanacak? Toprak ile Fidan Dizisinin Konusu Nedir? Toprak ile Fidan Dizisinin Oyuncuları Kimler? mask
Toprak ile Fidan Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Ne Zaman Yayınlanacak? Toprak ile Fidan Dizisinin Konusu Nedir? Toprak ile Fidan Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Bebeğinin Ölümü Kesinleşti! Yapımcı İki Arada Bir Derede Kalınca Seçimini Yaptı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Bebeğinin Ölümü Kesinleşti! Yapımcı İki Arada Bir Derede Kalınca Seçimini Yaptı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisindeki İfakat’ın Öldü Sanılan Çocuğu Şok Etti! Yaptığı Eziyetlerle Milyonların Midesini Bulandırmıştı; Son Olay İpleri Kopardı! “Yok Artık!” mask
Yalı Çapkını Dizisindeki İfakat’ın Öldü Sanılan Çocuğu Şok Etti! Yaptığı Eziyetlerle Milyonların Midesini Bulandırmıştı; Son Olay İpleri Kopardı! “Yok Artık!”
O Kız Dizisinde Sitare Şimdi Ayvayı Yedi! Çıkarlarıyla Ortalığı Katıp Karıştırıyordu; Sert Kayaya Tosladı… “Sen Şimdi Naneyi Yemedin Mi?” mask
O Kız Dizisinde Sitare Şimdi Ayvayı Yedi! Çıkarlarıyla Ortalığı Katıp Karıştırıyordu; Sert Kayaya Tosladı… “Sen Şimdi Naneyi Yemedin Mi?”
Yargı Dizisinde Burak’ı İspiyonlayan Ev Arkadaşı Ortaya Çıktı! Ilgaz Savcı Öyle Birisinin Yakasına Yapışacak Ki, Twitter Sallanıyor… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Yargı Dizisinde Burak’ı İspiyonlayan Ev Arkadaşı Ortaya Çıktı! Ilgaz Savcı Öyle Birisinin Yakasına Yapışacak Ki, Twitter Sallanıyor… “Bu Kadarı da Pes!”
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Ferit Neleri Kaçırıyorsun Ferit!” Görenlerin Nutku Tutuldu, Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Ferit Neleri Kaçırıyorsun Ferit!” Görenlerin Nutku Tutuldu, Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin Hattuç ve Halis Ağa’nın Çocuğu Mu? Gerçek Babası Ağızları Açık Bırakacak! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmezdi Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Abidin Hattuç ve Halis Ağa’nın Çocuğu Mu? Gerçek Babası Ağızları Açık Bırakacak! Kimsenin Aklının Ucundan Geçmezdi Meğer…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Yine Darbeyi En Yakınından Aldı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yazıklar Olsun!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Yine Darbeyi En Yakınından Aldı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Yazıklar Olsun!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yürek Çıkmazı Dizisinin Avukat Zeynep’i İrem Helvacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! İrem Helvacıoğlu Kimdir, Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Avukat Zeynep’i İrem Helvacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! İrem Helvacıoğlu Kimdir, Nerelidir?
Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz'un Hayat Hikayesi Herkesi Şok Etti! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Alp Navruz Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz'un Hayat Hikayesi Herkesi Şok Etti! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Alp Navruz Kimdir, Aslen Nerelidir?
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir?
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış... mask
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış...
Dar Gelirli Ailelere Doğalgaz Yardımı Müjdesi! Tam Tamına 2.500 TL Veriliyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? İşte Başvuru Detayları... mask
Dar Gelirli Ailelere Doğalgaz Yardımı Müjdesi! Tam Tamına 2.500 TL Veriliyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? İşte Başvuru Detayları...
Şeyma Subaşı Kıpkırmızı Geceliğiyle Başları Döndürdü! İçerisine Giydiği Siyah İç Çamaşırı Meedo’nun Bile Çılgına Dönmesine Neden oldu! “Abarttın İyice!” Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı Kıpkırmızı Geceliğiyle Başları Döndürdü! İçerisine Giydiği Siyah İç Çamaşırı Meedo’nun Bile Çılgına Dönmesine Neden oldu! “Abarttın İyice!” Neler Oluyor?
İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 19 İlde En Az 9.380 Lira Maaşla Çalışmalar Başlanacak! 18 ve 48 Yaş Arasındaki Herkes Başvurabiliyor! mask
İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 19 İlde En Az 9.380 Lira Maaşla Çalışmalar Başlanacak! 18 ve 48 Yaş Arasındaki Herkes Başvurabiliyor!
Aslı Enver Yeni Aşkı Hakkında İlk Kez Net Konuştu! Murat Boz'u Unutması Kolay Olmamıştı! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile İlişkisi Herkesi Şaşırttı! Yok Artık!” mask
Aslı Enver Yeni Aşkı Hakkında İlk Kez Net Konuştu! Murat Boz'u Unutması Kolay Olmamıştı! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile İlişkisi Herkesi Şaşırttı! Yok Artık!”
Zeynep Bastık Sutyenli Çıplak Pozları Olay Oldu! Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Ne Oldu Sana” mask
Zeynep Bastık Sutyenli Çıplak Pozları Olay Oldu! Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Ne Oldu Sana”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Bebeğinin Ölümü Kesinleşti! Yapımcı İki Arada Bir Derede Kalınca Seçimini Yaptı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Bebeğinin Ölümü Kesinleşti! Yapımcı İki Arada Bir Derede Kalınca Seçimini Yaptı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir?
Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz'un Hayat Hikayesi Herkesi Şok Etti! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Alp Navruz Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz'un Hayat Hikayesi Herkesi Şok Etti! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Alp Navruz Kimdir, Aslen Nerelidir?
Yürek Çıkmazı Dizisi Uyarlama Mi? Hangi Kitaptan Uyarlandı, Gerçek Hayat Mı? Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? İşte Yürek Çıkmazı Oyuncu Kadrosu... mask
Yürek Çıkmazı Dizisi Uyarlama Mi? Hangi Kitaptan Uyarlandı, Gerçek Hayat Mı? Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? İşte Yürek Çıkmazı Oyuncu Kadrosu...
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış... mask
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış...
Yasak Elma Dizisinin Doğan’ı Murat Aygen'in Eşini Görenler Şok Oldu! Eşi Nihan Aslı Elmas İle Aynı Dizide Rol Alınca Olanlar Oldu! Meğer Yıllardır O Ünlü İsimle… mask
Yasak Elma Dizisinin Doğan’ı Murat Aygen'in Eşini Görenler Şok Oldu! Eşi Nihan Aslı Elmas İle Aynı Dizide Rol Alınca Olanlar Oldu! Meğer Yıllardır O Ünlü İsimle…
Şeyma Subaşı Kıpkırmızı Geceliğiyle Başları Döndürdü! İçerisine Giydiği Siyah İç Çamaşırı Meedo’nun Bile Çılgına Dönmesine Neden oldu! “Abarttın İyice!” Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı Kıpkırmızı Geceliğiyle Başları Döndürdü! İçerisine Giydiği Siyah İç Çamaşırı Meedo’nun Bile Çılgına Dönmesine Neden oldu! “Abarttın İyice!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL