Kızılcık Şerbeti Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Kızılcık Şerbeti'de Yaşanmışlık Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi...
Show TV ekranlarında yayınlanan reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisi hiç beklenmedik bir ismin hayatından uyarlama çıktı. Yalı Çapkını dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti’nde de gerçekler bir bir ortaya çıktı. Gören duyanın şok içerisinde kaldığı o gerçekleri sizin için derledik. İşte kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek o hayat hikâyesi ve diziye dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla yayınlandığı ilk bölümüyle reytingleri alt üst ederek Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve televizyon ekranları aracılığıyla izleyicileri ile buluşan dizilerden birisi oldu. Yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Bir Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili eleştirel yorumlar arka arkaya gelirken öte yandan da bu hayat hikâyesinin kime ait olduğunu öğrenen izleyicilerse bir hayli şaşırdı. Peki, gündemi adeta baştan yaratan diziye dair detaylar nelerdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.