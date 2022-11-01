Kızılcık Şerbeti Dizisi O İsmin Hayatı Çıktı! Yalı Çapkını Dizisinden Sonra Kızılcık Şerbeti'de Gerçek Hikaye Çıktı! Gören Duyan Şok... Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi...

Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla yayınlandığı ilk bölümüyle reytingleri alt üst ederek Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve televizyon ekranları aracılığıyla izleyicileri ile buluşan dizilerden birisi oldu. Yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Bir Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili eleştirel yorumlar arka arkaya gelirken öte yandan da bu hayat hikâyesinin kime ait olduğunu öğrenen izleyicilerse bir hayli şaşırdı. Peki, gündemi adeta baştan yaratan diziye dair detaylar nelerdi?

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