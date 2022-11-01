Kaan Yıldırım Hakkında Ortaya Çıkanlar Dudakları Uçuklattı! “Pınar Ya Nikâhı Bas Ya Kaç!” Çapkınlıklarıyla Twitter'ı Sallıyordu; Meğer...
Son dönemlerde magazin ve sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Kaan Yıldırım hakkında ortaya çıkan bir iddia dudakları uçuklattı. Hadise, Hande Erçel derken şimdilerde Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile birlikte olan Yıldırım hakkında kimsenin duymadığı o gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte sosyal medyayı sallayan o gerçekler!
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra bir hayli renkli aşk hayatıyla sosyal medya ve magazin gündeminin manşetlerini renklendiren ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın bu sefer gündeme gelmesinin nedeni öyle bir şey çıktı ki gören duyan şok oldu. Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu olan Kaan Yıldırım hakkında açığa çıkan bu gerçekle birlikte sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.