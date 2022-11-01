Kaan Yıldırım Hakkında Ortaya Çıkanlar Dudakları Uçuklattı! “Pınar Ya Nikâhı Bas Ya Kaç!” Çapkınlıklarıyla Twitter'ı Sallıyordu; Meğer...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra bir hayli renkli aşk hayatıyla sosyal medya ve magazin gündeminin manşetlerini renklendiren ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın bu sefer gündeme gelmesinin nedeni öyle bir şey çıktı ki gören duyan şok oldu. Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programının bu haftaki konuğu olan Kaan Yıldırım hakkında açığa çıkan bu gerçekle birlikte sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girdi.

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