- 01 Kas 2022 - 21:01

Sinan Akçıl’ın Eski Eşi Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Burcu Kıratlı Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikah masasına oturan ve iki kez de boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarını yanıtlamıştı. Bu iddiaların ardından açıklama yapan Sinan Akçıl, söyledikleriyle gözleri bir kez daha Burcu Kıratlı'ya çevrildi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikah masasına oturan ve iki kez de boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarını yanıtlamıştı. Bu iddiaların ardından açıklama yapan Sinan Akçıl, söyledikleriyle gözleri bir kez daha Burcu Kıratlı’ya çevirdi! Peki, Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında, aslen nereli? Burcu Kıratlı ne iş yapıyor, oyuncu mu? İşte, detaylar…

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01 Kas 2022 - 21:01 - Magazin

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