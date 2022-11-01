Sinan Akçıl’ın Eski Eşi Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Burcu Kıratlı Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikah masasına oturan ve iki kez de boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarını yanıtlamıştı. Bu iddiaların ardından açıklama yapan Sinan Akçıl, söyledikleriyle gözleri bir kez daha Burcu Kıratlı'ya çevrildi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez nikah masasına oturan ve iki kez de boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddialarını yanıtlamıştı. Bu iddiaların ardından açıklama yapan Sinan Akçıl, söyledikleriyle gözleri bir kez daha Burcu Kıratlı’ya çevirdi! Peki, Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında, aslen nereli? Burcu Kıratlı ne iş yapıyor, oyuncu mu? İşte, detaylar…
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01 Kas 2022 - 21:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.