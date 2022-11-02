Hafsanur Sancaktutan Mini Eteğinin Altına Giydiği Fileli Çorabıyla Yine Gündem Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Unutulmadan... O Pozlar Ortaya Çıktı! Nefesleri Kesti!

Dünyayla Benim Aramda dizisinde fırtınalar estiren Hafsanur Sancaktutan, hem Buğra Gülsoy’la çok ateşli sahnelere yer vermiş hem de mastürbasyon sahnesiyle izleyenleri şok etmişti. Duru bir güzelliğe sahip olan Hafsanur Sancaktutan’ın yeni dizisi Darmaduman’da da oldukça iddialı bir hayat tarzı olan Derin karakterine hayat veriyordu. Cesur kıyafet tercihleriyle ortalığı karıştıran Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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