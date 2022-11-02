Hafsanur Sancaktutan Mini Eteğinin Altına Giydiği Fileli Çorabıyla Yine Gündem Oldu! Mastürbasyon Sahnesi Unutulmadan... O Pozlar Ortaya Çıktı! Nefesleri Kesti!
FOX TV ekranlarının yeni dizisi Darmaduman’da Derin karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan, yine iddiasını konuşturdu, yine yaptı yapacağını… Mastürbasyon ve çırılçıplak görüntülerinden hemen sonra minicik bir elbise giyerek; fileli çorabını gösteren Hafsanur Sancaktutan’a sevenleri “Of be yanıyorsun” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünyayla Benim Aramda dizisinde fırtınalar estiren Hafsanur Sancaktutan, hem Buğra Gülsoy’la çok ateşli sahnelere yer vermiş hem de mastürbasyon sahnesiyle izleyenleri şok etmişti. Duru bir güzelliğe sahip olan Hafsanur Sancaktutan’ın yeni dizisi Darmaduman’da da oldukça iddialı bir hayat tarzı olan Derin karakterine hayat veriyordu. Cesur kıyafet tercihleriyle ortalığı karıştıran Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.