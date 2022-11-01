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01 Kas 2022 - 22:54

Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış...

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan yarışmacılardan biri olan Fatma Nur, kazandığı ücretle herkesi şok içerisinde bıraktı. Sadece 3 aydır yarışmada bulunan Serpilay’ın kazandığı parayı duyanlar ise “Acun valla billa 5 kuruşunu bile hak etmiyor” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…