Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış...
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan yarışmacılardan biri olan Fatma Nur, kazandığı ücretle herkesi şok içerisinde bıraktı. Sadece 3 aydır yarışmada bulunan Serpilay’ın kazandığı parayı duyanlar ise “Acun valla billa 5 kuruşunu bile hak etmiyor” açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, en iyi balık ekmeği yaparak şefleri etkilemeyi başarmaya çalışmıştı. Görkem ve Yağız ise en iyi tabakları çıkaran isimler olmuşlardı. İkinci turu başarıyla geçen Görkem ise Mavi takım önlüğünü giymişti. Yarışmada fırtınalar estiren Serpilay’ın kazandığı para ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.