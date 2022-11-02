2.500 TL Doğalgaz Yardımı Müjdesi! İhtiyaç Sahibi Ailelere Ödemeler Başlıyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? İşte Başvuru Detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemelerinden biri olan doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Vatandaşların başvuru yapması halinde destekten yararlanabileceklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022-2023 dönemi için ödenecek olan doğalgaz yardım tutarlarını da açıkladı. İşte Doğalgaz yardımı ile ilgili son detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemelerinden biri olan doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Vatandaşların başvuru yapması halinde destekten yararlanabileceklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022-2023 dönemi için ödenecek olan doğalgaz yardım tutarlarını da açıkladı. Öte yandan Bakan Derya Yanık’ın açıklamalarının ardından doğalgaz yardımının hesaplara geçeceği ay da netleşti. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı kasım ayı için yattı mı? Doğalgaz yardımı ne kadar? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 23:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.