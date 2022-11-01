Dar Gelirli Ailelere Doğalgaz Yardımı Müjdesi! Tam Tamına 2.500 TL Veriliyor! Doğalgaz Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? İşte Başvuru Detayları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemelerinden biri olan doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Vatandaşların başvuru yapması halinde destekten yararlanabileceklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022-2023 dönemi için ödenecek olan doğalgaz yardım tutarlarını da açıkladı. Öte yandan Bakan Derya Yanık’ın açıklamalarının ardından doğalgaz yardımının hesaplara geçeceği ay da netleşti. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı kasım ayı için yattı mı? Doğalgaz yardımı ne kadar? İşte, detaylar…

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