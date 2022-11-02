- 02 Kas 2022 - 09:06

İŞKUR’dan Acil İş Alımı Açıldı! Tam Tamına 19 İlde En Az 9.380 Lira Maaşla İşe Başlıyorlar! 18 ve 48 Yaş Arasındaki Herkes Başvurabiliyor!

Türkiye’de personel arayan işyerleri ile iş arayan vatandaşları buluşturan resmi kurum olan İŞKUR’dan kasım ayı içerisinde yapılacak alımlara ilişkin açıklama geldi. Maaşı oldukça yüksek olan bir alım gerçekleşeceğini duyuran İŞKUR, alımların işbaşı programı kapsamında yapılacağını belirtti. İşte detaylar...

Türkiye’de personel arayan işyerleri ile iş arayan vatandaşları buluşturan resmi kurum olan İŞKUR’dan kasım ayı içerisinde yapılacak alımlara ilişkin açıklama geldi. Maaşı oldukça yüksek olan bir alım gerçekleşeceğini duyuran İŞKUR, alımların işbaşı programı kapsamında yapılacağını belirtti. İŞKUR’dan yayınlanan ilanlar sonrası işbaşı programlarının detayları merak edilmeye başlandı. Peki, İŞKUR işbaşı programı ilanları neler, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR işbaşı programı şartları neler? İŞKUR işbaşı programı maaşı ne kadar? İşte, detaylar…

02 Kas 2022 - 09:06 - Magazin

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