Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün Görüntüleri Şok Etti! Gece Mekanında Şarkıcının Kafasında Bardak Parçaladı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı; Sosyal Medya Sallandı!

Ekranların fenomen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur isimli programda aşk yaşayarak popüler hale gelmiş olan Cansel Çördük, programdan sonra yolunu müzik üzerinden çizmeye başladı. Programa Eser West ile yaşadığı aşkla damga vuran Cansel Çördük, programdan sonra başladığı müzik kariyerinde geçtiğimiz gün tatsız bir olaya karıştı. Cansel Çördük’ün karıştığı o olay sonrası yaptığı açıklama ise, herkesi şaşırttı! Peki, Cansel Çördük ne olayına karıştı? Cansel Çördük kavga mı etti, neden kavga etti? Cansel Çördük görüntüleri hakkında ne dedi? İşte, detaylar…

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