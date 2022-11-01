Petek Dinçöz'den FLAŞ Kalça Şov! Fotoğraflar Yetmedi, Artık Video... Herkesin İçinde Öyle Bir Dans Etti ki; Resmen Hayran Bıraktı!

Bir süredir sahnelerden uzak olan Petek Dinçöz, sahnelere geri dönme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmasıyla gündem olan Petek Dinçöz, çocukluk aşkıyla evlenmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Petek Dinçöz, sahnede yaptığı dans şovu ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Petek Dinçöz, o anları sosyal medyada paylaşınca ortalık karıştı!

Peki, Petek Dinçöz ne paylaştı? Petek Dinçöz nasıl bir paylaşım yaptı? Petek Dinçöz’ü paylaşımına ne gibi tepkiler ve yorumlar geldi? İşte, detayları...

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