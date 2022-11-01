- 01 Kas 2022 - 22:52

Yasak Elma Dizisinin Doğan’ı Murat Aygen'in Eşini Görenler Şok Oldu! Eşi Nihan Aslı Elmas İle Aynı Dizide Rol Alınca Olanlar Oldu! Meğer Yıllardır O Ünlü İsimle…

Ekranların beğenilen ve karizmatik isimlerinden biri olan Murat Aygen, şimdilerde Yasak Elma dizisinin Doğan karakterine hayat vermeye başladı. Evli olduğu bilinen Murat Aygen’in oyuncu eşi ile aynı dizide rol aldığının ortaya çıkması ise, özellikle Yasak Elma dizisinin seyircisini bir hayli şaşırttı. İşte detaylar...

Ekranların beğenilen ve karizmatik isimlerinden biri olan Murat Aygen, şimdilerde Yasak Elma dizisinin Doğan karakterine hayat vermeye başladı. Evli olduğu bilinen Murat Aygen’in oyuncu eşi ile aynı dizide rol aldığının ortaya çıkması ise, özellikle Yasak Elma dizisinin seyircisini bir hayli şaşırttı. Öte yandan Murat Aygen’in eşini görenler, ünlü oyuncuyu hemen çıkardı! Peki, Murat Aygen evli mi, eşi kim? Murat Aygen kiminle evli? Murat Aygen’in eşi kim, oyuncu mu? İşte, detaylar…

01 Kas 2022 - 22:52 - Dizi Haberleri

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Yasak Elma Dizisinin Doğan’ı Murat Aygen'in Eşini Görenler Şok Oldu! Eşi Nihan Aslı Elmas İle Aynı Dizide Rol Alınca Olanlar Oldu! Meğer Yıllardır O Ünlü İsimle… mask
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