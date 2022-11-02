Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Ferit Neleri Kaçırıyorsun Ferit!” Görenlerin Nutku Tutuldu, Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterine hayat vermesiyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan çok cesur pozlar geldi. Sosyal medyaya damga vuran o pozlara gelen yorumlar ise herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun o pozlarına yapılan yorumlar da pozlar kadar ilgi uyandırdı. Peki, Afra Saraçoğlu ne paylaştı? Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Afra Saraçoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…