Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Ferit Neleri Kaçırıyorsun Ferit!” Görenlerin Nutku Tutuldu, Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterine hayat vermesiyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan çok cesur pozlar geldi. Sosyal medyaya damga vuran o pozlara gelen yorumlar ise herkesi şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...
Şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterine hayat vermesiyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan çok cesur pozlar geldi. Sosyal medyaya damga vuran o pozlara gelen yorumlar ise herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Afra Saraçoğlu’nun o pozlarına yapılan yorumlar da pozlar kadar ilgi uyandırdı. Peki, Afra Saraçoğlu ne paylaştı? Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Afra Saraçoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 09:05 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.