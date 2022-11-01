İbrahim Çelikkol’un Eski Sevgilisi Tuğba Ekinci’den Şok Sözler! "Çok Kırodur, Seni Alıp Dağa Çıkarır" ... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı!
İbrahim Çelikkol ile geçmişte aşk yaşadıkları bilinen Tuğba Ekinci, Instagram’dan yaptığı göndermeli paylaşımların ardından bu kez bir programda konuştu. Hedefine Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’u alan Tuğba Ekinci, eski sevgilisi hakkında resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte detaylar...
İbrahim Çelikkol ile geçmişte aşk yaşadıkları bilinen Tuğba Ekinci, Instagram’dan yaptığı göndermeli paylaşımların ardından bu kez bir programda konuştu. Hedefine Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’u alan Tuğba Ekinci, eski sevgilisi hakkında resmen açtı ağzını yumdu gözünü! Peki, Tuğba Ekinci ne dedi? Tuğba Ekinci, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hakkında ne söyledi? İşte, detaylar…
01 Kas 2022 - 21:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.