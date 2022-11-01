İbrahim Çelikkol’un Eski Sevgilisi Tuğba Ekinci’den Şok Sözler! "Çok Kırodur, Seni Alıp Dağa Çıkarır" ... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı!

İbrahim Çelikkol ile geçmişte aşk yaşadıkları bilinen Tuğba Ekinci, Instagram’dan yaptığı göndermeli paylaşımların ardından bu kez bir programda konuştu. Hedefine Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’u alan Tuğba Ekinci, eski sevgilisi hakkında resmen açtı ağzını yumdu gözünü! Peki, Tuğba Ekinci ne dedi? Tuğba Ekinci, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hakkında ne söyledi? İşte, detaylar…