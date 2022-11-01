Zeynep Bastık Sutyenli Çıplak Pozları Olay Oldu! Kırmızı Çizgiyi Aştı! Kıyafetlerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Boşandıktan Sonra Ne Oldu Sana”

Şimdilerde ‘Ara’ isimli cover parçası ile sık sık gündeme gelen ve müzik piyasalarını altüst etmeye devam eden Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda boşanmış, ancak sürece takılmadan sahnelerini sürdürmüştü. Yaz aylarından bu yana sahne alan ve sahnelerinde giydiği kıyafetler ile herkesi şaşırtmaya başlamış olan Zeynep Bastık, bu kez bambaşka bir tarz ile sahneye çıktı! Peki, Zeynep Bastık nerede sahne aldı? Zeynep Bastık’ın son konserinde neler yaşandı? Zeynep Bastık sahnede ne giydi? İşte, detaylar…

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