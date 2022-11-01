- 01 Kas 2022 - 21:53

Mehmet Dinçerler, Hadise’yi Saniyede Unuttu! Yanındaki Güzel İle Herkesi Şok Etti! Sevgilisiyle İlk Kez Net Pozlar Verdi...

Bir süredir şarkıcı eski eşi Hadise’den boşanması ile gündemlerden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanmanın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmanın izlerini çabuk silen Mehmet Dinçerler, gönlünü bu kez bir esmer güzeline kaptırdı. İşte detaylar...

Bir süredir şarkıcı eski eşi Hadise’den boşanması ile gündemlerden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanmanın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmanın izlerini çabuk silen Mehmet Dinçerler, gönlünü bu kez bir esmer güzeline kaptırdı. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in yeni sevgilisine aldığı ilk hediyenin fiyatı dudakları uçuklattı! Peki, Mehmet Dinçerler’in yeni sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimle aşk yaşıyor? Mehmet Dinçerler, sevgilisine ne aldı? İşte, detaylar…

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01 Kas 2022 - 21:53 - Magazin

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