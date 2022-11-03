Mehmet Dinçerler'in Yeni Sevgilisi Rawan Bin Hussain Bakın Kimmiş! Pınar Eliçi İfşa Etti! Sevgilisiyle İlk Kez Net Pozlar Verdi... Hadise’yi Saniyede Unuttu!
Bir süredir şarkıcı eski eşi Hadise’den boşanması ile gündemlerden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanmanın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmanın izlerini çabuk silen Mehmet Dinçerler, gönlünü bu kez bir esmer güzeline kaptırdı. İşte detaylar...
Bir süredir şarkıcı eski eşi Hadise’den boşanması ile gündemlerden düşmeyen iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanmanın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı. Boşanmanın izlerini çabuk silen Mehmet Dinçerler, gönlünü bu kez bir esmer güzeline kaptırdı. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in yeni sevgilisine aldığı ilk hediyenin fiyatı dudakları uçuklattı! Peki, Mehmet Dinçerler’in yeni sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimle aşk yaşıyor? Mehmet Dinçerler, sevgilisine ne aldı? İşte, detaylar…
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03 Kas 2022 - 00:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.