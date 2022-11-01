Yargı Dizisinde Burak’ı İspiyonlayan Ev Arkadaşı Ortaya Çıktı! Ilgaz Savcı Öyle Birisinin Yakasına Yapışacak Ki, Twitter Sallanıyor… “Bu Kadarı da Pes!”
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Burak Yıldırım’ın olayı çok fena patlak verdi! Burak Yıldırım’ı ispiyonlayan ev arkadaşının kim olduğu ortaya çıktı! Ilgaz Savcı’nın yakasına yapışacağı isim herkesi şok etti. İşte milyonların “Bu kadarı da pes” dediği o olay…
Başrollerinde Pınar Deniz, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Burak Yıldırım’ın kuyu cinayetlerinin başındaki isim çıkması herkesi ürkütmüştü. Merhametli ve yardımsever halleriyle bir katili anımsatmayan Burak Yıldırım’ın ince işlenmiş zekayla yapmış olduğu cinayet planları ağızları açık bırakmıştı. Dizinin son bölümünde Ilgaz Savcı’nın eline geçen bir olay Burak Yıldırım’ı patlattı. Peki, Burak Yıldırım’ı ispiyonlayan isim kimdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.