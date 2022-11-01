Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Kas 2022 - 16:57

Yargı Dizisinde Burak’ı İspiyonlayan Ev Arkadaşı Ortaya Çıktı! Ilgaz Savcı Öyle Birisinin Yakasına Yapışacak Ki, Twitter Sallanıyor… “Bu Kadarı da Pes!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Burak Yıldırım’ın olayı çok fena patlak verdi! Burak Yıldırım’ı ispiyonlayan ev arkadaşının kim olduğu ortaya çıktı! Ilgaz Savcı’nın yakasına yapışacağı isim herkesi şok etti. İşte milyonların “Bu kadarı da pes” dediği o olay…