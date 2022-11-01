Aslı Enver Yeni Aşkı Hakkında İlk Kez Net Konuştu! Murat Boz'u Unutması Kolay Olmamıştı! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile İlişkisi Herkesi Şaşırttı! Yok Artık!”
İstanbullu Gelin dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Aslı Enver, yeni sevgilisi için yaptıklarıyla dudakları uçuklattı. Bir dönemler büyük bir aşk yaşadığı Murat Boz’a bile bu kadarını yapmayan Aslı Enver’e birçok kişi ise “Bu kadın kesin 5 ay içerisinde kesin evlenir” yorumlarında bulundular! Sevgilisinin bile bu kadarını beklemediği Aslı Enver, milyonlara “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran güzeller güzeli oyuncunun Disney Plus’la çalışmaya başlayacağı biliniyor. Yakın zamanda ekranlara tekrar dönecek olan Aslı Enver’in özel hayatı milyonların dikkatini üzerine çekiyor. İş insanı Önder Öztarhan’dan birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldıklarını açıklayan Aslı Enver’in yeni ilişkisi herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.