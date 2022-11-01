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01 Kas 2022 - 22:12

Aslı Enver Yeni Aşkı Hakkında İlk Kez Net Konuştu! Murat Boz'u Unutması Kolay Olmamıştı! Sevgilisi Berkin Gökbudak ile İlişkisi Herkesi Şaşırttı! Yok Artık!”

İstanbullu Gelin dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Aslı Enver, yeni sevgilisi için yaptıklarıyla dudakları uçuklattı. Bir dönemler büyük bir aşk yaşadığı Murat Boz’a bile bu kadarını yapmayan Aslı Enver’e birçok kişi ise “Bu kadın kesin 5 ay içerisinde kesin evlenir” yorumlarında bulundular! Sevgilisinin bile bu kadarını beklemediği Aslı Enver, milyonlara “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…