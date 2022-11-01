- 01 Kas 2022 - 20:24 G: 01 Kas 2022 - 20:48

Masterchef Yarışması Artık Sinirleri Zıplatıyor! “Şımarık, Terbiyesiz, Dengesiz!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Son Noktaya Geldiler! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircinin artık sinirleri çok fena bir biçimde zıplıyor! “Şımarık, terbiyesiz, dengesiz” yorumlarını alan yarışmacı, sosyal medyayı zangır zangır salladı! Son noktaya gelen seyirci, artık yarışmayı izlemek istemediğini bile açıkladı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olan Görkem, Kırmızı takım kaptanı olarak Fatma Nur’u seçmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bu haftanın büyük bir savaşla geçeceği görülmüştü. Kırmızı takıma seçilen isimlerin bile kriz çıkartmaya çok isimler olduğu görülüyordu. Yarışmacı Fatma Nur’un yaptıkları ise en sonunda seyircileri çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Kas 2022 - 20:24 - Yaşam

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