Masterchef Yarışması Artık Sinirleri Zıplatıyor! “Şımarık, Terbiyesiz, Dengesiz!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Son Noktaya Geldiler! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te seyircinin artık sinirleri çok fena bir biçimde zıplıyor! “Şımarık, terbiyesiz, dengesiz” yorumlarını alan yarışmacı, sosyal medyayı zangır zangır salladı! Son noktaya gelen seyirci, artık yarışmayı izlemek istemediğini bile açıkladı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olan Görkem, Kırmızı takım kaptanı olarak Fatma Nur’u seçmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bu haftanın büyük bir savaşla geçeceği görülmüştü. Kırmızı takıma seçilen isimlerin bile kriz çıkartmaya çok isimler olduğu görülüyordu. Yarışmacı Fatma Nur’un yaptıkları ise en sonunda seyircileri çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
01 Kas 2022 - 20:24 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.