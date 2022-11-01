Masterchef Yarışması Artık Sinirleri Zıplatıyor! “Şımarık, Terbiyesiz, Dengesiz!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… Son Noktaya Geldiler! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olan Görkem, Kırmızı takım kaptanı olarak Fatma Nur’u seçmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bu haftanın büyük bir savaşla geçeceği görülmüştü. Kırmızı takıma seçilen isimlerin bile kriz çıkartmaya çok isimler olduğu görülüyordu. Yarışmacı Fatma Nur’un yaptıkları ise en sonunda seyircileri çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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