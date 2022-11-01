Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Bebeğinin Ölümü Kesinleşti! Yapımcı İki Arada Bir Derede Kalınca Seçimini Yaptı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine ve Kiraz’ın ölümü kesinleşti! Yapımcıyı iki arada bir derede bırakan bu karar, seçime zorladı. Şok içerisinde bırakan bu ölümlerin ardından gözler Türkan’a çevrildi. Üç Kız Kardeş dizisindeki Mine ve Türkan krizi ise bu sayede son bulmuş oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi ekranları sallamaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Mine’nin başının büyük bir belaya girdiği görülmüştü. Mine’nin ölümü ise yapımcının karar vermesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.