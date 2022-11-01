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01 Kas 2022 - 22:02

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Bebeğinin Ölümü Kesinleşti! Yapımcı İki Arada Bir Derede Kalınca Seçimini Yaptı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine ve Kiraz’ın ölümü kesinleşti! Yapımcıyı iki arada bir derede bırakan bu karar, seçime zorladı. Şok içerisinde bırakan bu ölümlerin ardından gözler Türkan’a çevrildi. Üç Kız Kardeş dizisindeki Mine ve Türkan krizi ise bu sayede son bulmuş oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…