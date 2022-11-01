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01 Kas 2022 - 22:28

Şeyma Subaşı Kıpkırmızı Geceliğiyle Başları Döndürdü! İçerisine Giydiği Siyah İç Çamaşırı Meedo’nun Bile Çılgına Dönmesine Neden oldu! “Abarttın İyice!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kıpkırmızı geceliğiyle başları döndürdü. İçerisine giymiş olduğu siyah iç çamaşırıyla herkesi mosmor eden Şeyma Subaşı, Meedo’nun bile çılgına dönmesine neden oldu. Sevenlerinden tepki alan “Abarttın iyice” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…