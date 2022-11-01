Şeyma Subaşı Kıpkırmızı Geceliğiyle Başları Döndürdü! İçerisine Giydiği Siyah İç Çamaşırı Meedo’nun Bile Çılgına Dönmesine Neden oldu! “Abarttın İyice!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kıpkırmızı geceliğiyle başları döndürdü. İçerisine giymiş olduğu siyah iç çamaşırıyla herkesi mosmor eden Şeyma Subaşı, Meedo’nun bile çılgına dönmesine neden oldu. Sevenlerinden tepki alan “Abarttın iyice” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla 9 yıl kadar birlikte olan Şeyma Subaşı sadece 1 yıl evli kalmıştı. Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla ününe ün katan Şeyma Subaşı’nın sosyal medya paylaşımları ise hem seveni hem sevmeyeni tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Instagram’da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı’nın kırmızılar içerisindeki paylaşımı nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.