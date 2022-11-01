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01 Kas 2022 - 22:59

Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken Diskalifiye! Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi; “Gitsin Evine, Evinden İzlesin!” Ahlaksızlığı Acun Medya’ya Sıçrayınca…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten tüyleri diken diken eden bir diskalifiye kararı çıktı. Bileti Acun Ilıcalı tarafından kesilen yarışmacı için “Gitsin evine, evinden izlesin” dediği gündem oldu. Ahlaksızlığı Acun Medya’ya sıçrayan yarışmacı, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…