Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken Diskalifiye! Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi; “Gitsin Evine, Evinden İzlesin!” Ahlaksızlığı Acun Medya’ya Sıçrayınca…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten tüyleri diken diken eden bir diskalifiye kararı çıktı. Bileti Acun Ilıcalı tarafından kesilen yarışmacı için “Gitsin evine, evinden izlesin” dediği gündem oldu. Ahlaksızlığı Acun Medya’ya sıçrayan yarışmacı, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yarışmanın her bölümünde büyük bir tartışmaya sebep olan Fatma Nur’un tavırları ortalığı karıştırıyordu. Dün akşam yine birçok kişiyle kavga eden Fatma Nur, şok etkisi yarattı. Gündemi sallayıp geçen Fatma Nur’un diskalifiye kararının Acun Ilıcalı tarafından bizzat tarafından verildiği konuşulmaya başlandı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.