Yargı Dizisinde Psikopat Katil Burak Yıldırım Öldü Mü? Bu Kez Engin’den Daha Beter Çıktı… Milleti Birbirine Kırdırıp Finalini İmzaladı! “Yatacak Yerin Yok!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da psikopat katil Burak Yıldırım’ın ölüp ölmediği büyük bir merak konusu oldu. Bu kez Engin’den bile beter çıkan Burak Yıldırım, milleti birbirine kırdırıp final sahnesine öyle bir imzasını attı ki, gören – duyan “Yatacak yerin yok” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında bulunuyor. Her bölümü büyük bir keyifle izleyen Yargı’nın yayınlanan son bölümünde; Ilgaz katil olmuş, Eren vurulmuş, Burak ve Yekta’nın ortak hareket ettikleri tek tek ortaya çıkmıştı. Köşeye sıkışan Burak Yıldırım’ın yaptıkları ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.