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01 Kas 2022 - 23:29

Yargı Dizisinde Psikopat Katil Burak Yıldırım Öldü Mü? Bu Kez Engin’den Daha Beter Çıktı… Milleti Birbirine Kırdırıp Finalini İmzaladı! “Yatacak Yerin Yok!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da psikopat katil Burak Yıldırım’ın ölüp ölmediği büyük bir merak konusu oldu. Bu kez Engin’den bile beter çıkan Burak Yıldırım, milleti birbirine kırdırıp final sahnesine öyle bir imzasını attı ki, gören – duyan “Yatacak yerin yok” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…