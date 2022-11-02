Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Ferit’in Rezilliği Mideleri Bulandırdı! Seyran Boşanma Davası Açsa Yeridir; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… “İğrençsiniz!”
STAR TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda Suna ve Ferit’in rezilliği mideleri bulandırdı! Seyran’ın boşanma davası açacağı yönünde iddialar gündeme gelince sosyal medya sallandı. Yaptıklarıyla “İğrençsiniz” yorumlarını alan Yalı Çapkını dizisi, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını, Cuma akşamlarını sallıyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde seyirciler Seyran ve Ferit’in aşkını bekliyorlardı ama Suna’dan gelen atak herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.