Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Ferit’in Rezilliği Mideleri Bulandırdı! Seyran Boşanma Davası Açsa Yeridir; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… “İğrençsiniz!”

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Yalı Çapkını, Cuma akşamlarını sallıyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde seyirciler Seyran ve Ferit’in aşkını bekliyorlardı ama Suna’dan gelen atak herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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