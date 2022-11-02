Altın Fiyatlarında Son 24 Saat! Yarın Batanda Çıkanda Belli Olacak; FED Faiz Kararı Öncesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! 2 Kasım Altın Fiyatları...
Altın fiyatlarında son 24 saat! Yarın açıklanacak olan FED faiz kararıyla birlikte her şey belli olacak! Batanı da çıkanı da belli edecek olan FED Faiz kararı, ortalığın savaş alanına dönmesine neden oldu. Birçok kişi altın fiyatlarının güncel hali karşısında ne diyeceğini şaşırdı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Uzun bir süredir aynı konumda olan altını, yeniden şekillendirecek karar ise yarın verilecek. 3 Kasım için yeni bir sayfa açacak olan altının, düşeceği ya da yükseleceği yönünde yorumlar pe peşe geliyor. 7 ayı düşüşle kapatan altın, Kasım ayının ilk günü için yen bir sayfa açmıştı. Bankanın 75 baz puan artırım yapması emin bir biçimde beklenirken; altına bunun nasıl bir profil çizdireceği ise büyük bir merak konusu olmuş durumda. Altın alıcısının kafasını karıştıran soru ise FED Faiz kararından sonra altının düşüp düşmeyeceği oluyor! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.