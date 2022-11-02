Altın Fiyatlarında Son 24 Saat! Yarın Batanda Çıkanda Belli Olacak; FED Faiz Kararı Öncesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! 2 Kasım Altın Fiyatları...

Uzun bir süredir aynı konumda olan altını, yeniden şekillendirecek karar ise yarın verilecek. 3 Kasım için yeni bir sayfa açacak olan altının, düşeceği ya da yükseleceği yönünde yorumlar pe peşe geliyor. 7 ayı düşüşle kapatan altın, Kasım ayının ilk günü için yen bir sayfa açmıştı. Bankanın 75 baz puan artırım yapması emin bir biçimde beklenirken; altına bunun nasıl bir profil çizdireceği ise büyük bir merak konusu olmuş durumda. Altın alıcısının kafasını karıştıran soru ise FED Faiz kararından sonra altının düşüp düşmeyeceği oluyor! Peki, neler oluyor?

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