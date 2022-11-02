Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Kas 2022 - 10:12

Masterchef Yarışmasında Gamze Tosun’a Tarihi Ceza! Yaptığı Hatanın Bedeli Kariyeriyle Ödedi… Kupanın Maketini Eline Verilip; 5 Çocuğunun Yanına…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Gamze Tosun’un yaptığı hata her şeyi bitirdi ve tarihi bir ceza aldı. Kupanın maketine layık görülen yarışmacı, 5 çocuğunun yanına dönmek için adeta gün saymaya başladı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?