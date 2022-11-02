Masterchef Yarışmasında Gamze Tosun’a Tarihi Ceza! Yaptığı Hatanın Bedeli Kariyeriyle Ödedi… Kupanın Maketini Eline Verilip; 5 Çocuğunun Yanına…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Gamze Tosun’un yaptığı hata her şeyi bitirdi ve tarihi bir ceza aldı. Kupanın maketine layık görülen yarışmacı, 5 çocuğunun yanına dönmek için adeta gün saymaya başladı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, pazara giderek 250 liralık bütçeyle malzeme almış ve 5 kişilik yemek çıkartmaya çalışmışlardı. Gün sonunda en iyi tabağı çıkaran takım, Kırmızılar olmuştu. Ödül oyunu için bireysel mücadele veren yarışmacılardan Kıvanç ise oyunu kazanan isim olmuştu. Yarışmacı Gamze Tosun’un yaptıkları ise dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.