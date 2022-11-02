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02 Kas 2022 - 10:34

Mehmet Dinçerler’in Aşkına Gönderdiği 100 Binlik Çantanın Arkasından Kaos Çıktı! Hadise Detayı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Nasıl Bir Yüzsüzsün Sen!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Dinçerler’in yeni aşkına göndermiş olduğu Yves Saint Laurent marka 100 bin liralık çantanın arkasından Hadise çıktı! Sosyal medyayı sallayan bu Hadise detayı, Mehmet Dinçerler’in hakaret üzerine hakaret almasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…