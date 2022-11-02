- 02 Kas 2022 - 16:02 G: 02 Kas 2022 - 16:04

Güzel Günler Dizisinin Selma’sı Leyla Tanlar Kimdir? Leyla Tanlar’ın Memleketini Duyan Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer…

Show TV ekranlarından bu hafta itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Güzel Günler isimli televizyon dizisi için geri sayım başladı. Her pazar seyirci karşısına çıkacak olan Güzel Günler dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Leyla Tanlar ise, dizinin Selam karakteri için hazırlıklarını tamamladı! İşte detaylar...

Show TV ekranlarından bu hafta itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Güzel Günler isimli televizyon dizisi için geri sayım başladı. Her pazar seyirci karşısına çıkacak olan Güzel Günler dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Leyla Tanlar ise, dizinin Selam karakteri için hazırlıklarını tamamladı! Peki, Güzel Günler dizisinin Selma’sı Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar aslen nereli, kaç yaşında? Leyla Tanlar evli mi, sevgilisi var mı? Leyla Tanlar hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

02 Kas 2022 - 16:02 - Magazin

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