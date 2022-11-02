- 02 Kas 2022 - 16:02 G: 02 Kas 2022 - 16:04

Güzel Günler Dizisinin Mihran’ı Burak Dadak Kimdir? Yakışıklılığıyla Genç Kızları Büyülüyordu; Burak Dadak’ın Yaşını Duyan Şok Oldu!

Bu pazar itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlayacak olan Güzel Günler dizisinin açıklanan oyuncu kadrosu, televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktırdı. Pek çok iddialı ismin yer aldığı Güzel Günler dizisinin başrollerinden biri de yakışıklı ve yetenekli oyuncu Burak Dadak oldu. İşte Burak Dadak ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bu pazar itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlayacak olan Güzel Günler dizisinin açıklanan oyuncu kadrosu, televizyon seyircisini adeta kendisine hayran bıraktırdı. Pek çok iddialı ismin yer aldığı Güzel Günler dizisinin başrollerinden biri de yakışıklı ve yetenekli oyuncu Burak Dadak oldu. Öte yandan Burak Dadak’ın Güzel Günler isimli yeni dizide Mihran karakterine hayat vereceği öğrenildi. Peki, Güzel Günler dizisinin Mihran’ı Burak Dadak kimdir? Burak Dadak aslen nereli, kaç yaşında? Burak Dadak nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

02 Kas 2022 - 16:02 - Magazin

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