- 02 Kas 2022 - 16:03 G: 02 Kas 2022 - 16:04

Güzel Günler Dizisinin Feyyaz’ı Mert Denizmen Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mert Denizmen’in Memleketi Şok Etkisi Yarattı!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Mert Denizmen, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Yeni sezonda adresi belli olan Mert Denizmen’in Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler’e dahil olduğu öğrenildi. Peki, Güzel Günler dizisinin Feyyaz’ı Mert Denizmen kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Mert Denizmen, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Yeni sezonda adresi belli olan Mert Denizmen’in Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler’e dahil olduğu öğrenildi. Peki, Güzel Günler dizisinin Feyyaz’ı Mert Denizmen kimdir, kaç yaşındadır? Mert Denizmen aslen nereli, evli mi, eşi kim? Mert Denizmen hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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02 Kas 2022 - 16:03 - Magazin

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