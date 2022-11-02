Güzel Günler Dizisinin Feyyaz’ı Mert Denizmen Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mert Denizmen’in Memleketi Şok Etkisi Yarattı!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Mert Denizmen, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Yeni sezonda adresi belli olan Mert Denizmen’in Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler’e dahil olduğu öğrenildi. Peki, Güzel Günler dizisinin Feyyaz’ı Mert Denizmen kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Mert Denizmen, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Yeni sezonda adresi belli olan Mert Denizmen’in Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler’e dahil olduğu öğrenildi. Peki, Güzel Günler dizisinin Feyyaz’ı Mert Denizmen kimdir, kaç yaşındadır? Mert Denizmen aslen nereli, evli mi, eşi kim? Mert Denizmen hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.