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02 Kas 2022 - 16:02

Demet Özdemir’in Kıvrak Dansı Olay Yarattı! İç Çamaşırsız Bluzu ve Minicik Şortuyla Çekiciliğini Konuşturdu! “Oğuzhan Bu Kadın Çok Tehlikeli!”

Güzelliğiyle milyonları etkisi altına almayı başaran Demet Özdemir, kıvrak dansıyla resmen olay yarattı. İç çamaşırsız bluzuyla ve minicik şortuyla bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir’in çekiciliği ise gözlerden kaçmadı. Eşine birçok kişi ise “Oğuzhan bu kadın çok tehlikeli” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…