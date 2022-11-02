Demet Özdemir’in Kıvrak Dansı Olay Yarattı! İç Çamaşırsız Bluzu ve Minicik Şortuyla Çekiciliğini Konuşturdu! “Oğuzhan Bu Kadın Çok Tehlikeli!”
Güzelliğiyle milyonları etkisi altına almayı başaran Demet Özdemir, kıvrak dansıyla resmen olay yarattı. İç çamaşırsız bluzuyla ve minicik şortuyla bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir’in çekiciliği ise gözlerden kaçmadı. Eşine birçok kişi ise “Oğuzhan bu kadın çok tehlikeli” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi aldığı müzisyen sevgilisi Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir, sevenlerini şaşırtmıştı. Hem düğünleriyle hem de düğünde giymiş olduğu gelinliklerle çok konuşulan Demet Özdemir, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Güzeller güzeli oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medyada yayılan dans görüntüsü ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.