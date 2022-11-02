Hangi Burçlar Kalbiyle Hareket Eder? Duygular Onun İçin Çok Önemlidir? İşte Aklı Yerine Kalbini Dinleyen Burçlar…

Akıl ve kalp, tarihin ilk ışıklarından bu yana insanı ikilimde bırakan ve düzenli olarak birbirleriyle çatışan şeyler olarak biliniyor. Duygularını dinlemek için doğmuş insanların yanı sıra tepeden tırnağı mantık abidesi olarak tanımlanacak da pek çok insan bulunuyor. Söz konusu mantıklı olmak ya da duygularını dinlemek olduğunda ise, karakteri önemli ölçüde etkileyen burçlar devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burçlar ne yaparsa yapsın, duyguların peşinden gitmekten kendisini alıkoyamıyor! Peki, hangi burçlar kalbiyle hareket eder? Duygular hangi burçlar için çok önemlidir? İşte aklı yerine kalbini dinleyen burçlar…