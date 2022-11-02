Hangi Burçlar Kalbiyle Hareket Eder? Duygular Onun İçin Çok Önemlidir? İşte Aklı Yerine Kalbini Dinleyen Burçlar…
Akıl ve kalp, tarihin ilk ışıklarından bu yana insanı ikilimde bırakan ve düzenli olarak birbirleriyle çatışan şeyler olarak biliniyor. Duygularını dinlemek için doğmuş insanların yanı sıra tepeden tırnağı mantık abidesi olarak tanımlanacak da pek çok insan bulunuyor. Söz konusu mantıklı olmak ya da duygularını dinlemek olduğunda ise, karakteri önemli ölçüde etkileyen burçlar devreye giriyor. İşte detaylar...
Akıl ve kalp, tarihin ilk ışıklarından bu yana insanı ikilimde bırakan ve düzenli olarak birbirleriyle çatışan şeyler olarak biliniyor. Duygularını dinlemek için doğmuş insanların yanı sıra tepeden tırnağı mantık abidesi olarak tanımlanacak da pek çok insan bulunuyor. Söz konusu mantıklı olmak ya da duygularını dinlemek olduğunda ise, karakteri önemli ölçüde etkileyen burçlar devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burçlar ne yaparsa yapsın, duyguların peşinden gitmekten kendisini alıkoyamıyor! Peki, hangi burçlar kalbiyle hareket eder? Duygular hangi burçlar için çok önemlidir? İşte aklı yerine kalbini dinleyen burçlar…
02 Kas 2022 - 16:03 - Burç Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.