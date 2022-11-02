Ekranların fenomen yapımı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile seyircisinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başarmış olan ünlü oyuncu Öznur Serçeler, bu sezonu oldukça yoğun geçiren isimler arasındaki yerini aldı. Başka projelere de dahil olmuş olan Öznur Serçeler’in ünlü oluş hikayesi ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler kimdir? Öznur Serçeler kaç yaşındadır? Öznur Serçeler nasıl ünlü oldu? Öznur Serçeler hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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