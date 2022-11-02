Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler Kimdir? Öznur Serçeler Kaç Yaşındadır? Öznur Serçeler Nasıl Ünlü Oldu?
Ekranların fenomen yapımı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile seyircisinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başarmış olan ünlü oyuncu Öznur Serçeler, bu sezonu oldukça yoğun geçiren isimler arasındaki yerini aldı. İşte detaylar...
Ekranların fenomen yapımı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri ile seyircisinin gönlünde bir kez daha taht kurmayı başarmış olan ünlü oyuncu Öznur Serçeler, bu sezonu oldukça yoğun geçiren isimler arasındaki yerini aldı. Başka projelere de dahil olmuş olan Öznur Serçeler’in ünlü oluş hikayesi ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler kimdir? Öznur Serçeler kaç yaşındadır? Öznur Serçeler nasıl ünlü oldu? Öznur Serçeler hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.