Fahriye Evcen’in Yeni Tarzını Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! 6 Aylık Hamileydi, O Halleri Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Ne Sanıyorsun Sen!”

Karan’dan sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde sadece bir sezon yer almıştı. Dizinin sezon finaline doğru hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen, apar topar diziden ayrılmıştı. Sağlıklı bir hamilelik geçiren Fahriye Evcen’in şimdilerde 6 aylık hamile olduğu biliniyordu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen’in yeni tarzı ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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