Fahriye Evcen’in Yeni Tarzını Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! 6 Aylık Hamileydi, O Halleri Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Kendini Ne Sanıyorsun Sen!”
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Akça Hatun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen’in son halini görenler ne diyeceğini şaşırdı! 6 Aylık hamile olan Fahriye Evcen, o halleriyle sosyal medyayı yangın yerine çevirdi! İşte milyonların “Kendini ne sanıyorsunuz?” dediği Fahriye Evcen’in yeni tarzı…
Karan’dan sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde sadece bir sezon yer almıştı. Dizinin sezon finaline doğru hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen, apar topar diziden ayrılmıştı. Sağlıklı bir hamilelik geçiren Fahriye Evcen’in şimdilerde 6 aylık hamile olduğu biliniyordu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen’in yeni tarzı ise ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.