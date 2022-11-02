Hamdi Alkan Hisarönü Hastanesi Dekanı Dizisiyle Geri Dönüyor! Eski Eşi Selen Görgüzel Sinirden Deliye Dönecek! Aziz Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel ile bu yıl anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan çok konuşulacak bir haber geldi. Yeni bir yapıma dahil olduğu öğrenilen Hamdi Alkan, yeni rolünden ilk kareleri paylaştı. Ekranların fenomen yapımlarından biri ile seyirci karşısına çıkacak olan Hamdi Alkan, o dizinin bu akşamki bölümünde yer alacağını duyurdu! Peki, Hamdi Alkan hangi diziye dahil oldu? Hamdi Alkan’ın yeni dizisi hangisi? Hamdi Alkan’ın yeni rolü ne? İşte, detaylar…