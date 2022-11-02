Hamdi Alkan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Eski Eşi Sinirden Deliye Dönecek! Aziz Dizisinden Sonra Her Şey Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel ile bu yıl anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan çok konuşulacak bir haber geldi. Yeni bir yapıma dahil olduğu öğrenilen Hamdi Alkan, yeni rolünden ilk kareleri paylaştı. Ekranların fenomen yapımlarından biri ile seyirci karşısına çıkacak olan Hamdi Alkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel ile bu yıl anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan çok konuşulacak bir haber geldi. Yeni bir yapıma dahil olduğu öğrenilen Hamdi Alkan, yeni rolünden ilk kareleri paylaştı. Ekranların fenomen yapımlarından biri ile seyirci karşısına çıkacak olan Hamdi Alkan, o dizinin bu akşamki bölümünde yer alacağını duyurdu! Peki, Hamdi Alkan hangi diziye dahil oldu? Hamdi Alkan’ın yeni dizisi hangisi? Hamdi Alkan’ın yeni rolü ne? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.