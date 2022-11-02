Yasak Elma Dizisinden Bomba Gönderme! Anında Yanıt Verildi; Gecikmeye Alınmadı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

FOX TV ekranlarının yıllardır devam eden ve her sezonunda izlenme payını korumayı başaran Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz hafta başka bir diziye gönderme yapmasıyla dikkat çekmişti. Oktay Kaynarca’nın rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ ile ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ isimli dizilere göndermede bulunduğu iddia edilen Yasak Elma dizisine göndermede bulunan isim ise, Oktay Kaynarca oldu! Peki, Yasak Elma dizisi ne göndermesinde bulundu? Yasak Elma dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz ile Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri ile ilgili nasıl bir gönderme yaptı? Oktay Kaynarca, Yasak Elma dizisinin göndermesine ne dedi? İşte, detaylar…