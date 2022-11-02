Solmaz Çiros’tan Ortalığı Katıp Karıştıracak Şaka! Kalça Dansıyla Alev Alev Yaktı… “Bu Kadarı da Pes!” Seda Sayan Bile Kıpkırmızı Oldu!

Ekranların bir dönemine damga vuran evlilik programlarından birine katılmasıyla tanınan Solmaz Çiros, şimdilerde müzik ve dans piyasasında etkinliği ile dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz gün bir şaka yapan ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan Solmaz Çiros, yaptığı şaka ile sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi. Öte yandan Solmaz Çiros’un şakasını sosyal medya kullanıcıları o sözler ile eleştirdi! Peki, Solmaz Çiros kime ne şakası yaptı? Solmaz Çiros neden eleştirildi? Solmaz Çiros’un şakalarına sosyal medya kullanıcıları ne tepki verdi? İşte, detaylar…

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