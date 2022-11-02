Solmaz Çiros’tan Ortalığı Katıp Karıştıracak Şaka! Kalça Dansıyla Alev Alev Yaktı… “Bu Kadarı da Pes!” Seda Sayan Bile Kıpkırmızı Oldu!
Ekranların bir dönemine damga vuran evlilik programlarından birine katılmasıyla tanınan Solmaz Çiros, şimdilerde müzik ve dans piyasasında etkinliği ile dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz gün bir şaka yapan ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan Solmaz Çiros, yaptığı şaka ile sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi. İşte Solmaz Çiroz ile ilgili merak edilen detaylar...
Ekranların bir dönemine damga vuran evlilik programlarından birine katılmasıyla tanınan Solmaz Çiros, şimdilerde müzik ve dans piyasasında etkinliği ile dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz gün bir şaka yapan ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşan Solmaz Çiros, yaptığı şaka ile sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi. Öte yandan Solmaz Çiros’un şakasını sosyal medya kullanıcıları o sözler ile eleştirdi! Peki, Solmaz Çiros kime ne şakası yaptı? Solmaz Çiros neden eleştirildi? Solmaz Çiros’un şakalarına sosyal medya kullanıcıları ne tepki verdi? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.