Özge Özpirinçci Yıllar Sonra İlk Kez Kızını Paylaştı! Görenlerin İçi Sıcacık Oldu; Yüreğinde Kelebekler Uçuştu! “Aynı Annesi!”

Ekranların fenomen olan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sır gibi sakladığı kızıyla ilk kez paylaşım gerçekleştirdi. Basına kızının yüzünü göstermemekte kararlı davranan Özge Özpirinçci, 11 aylık olmuş olan kızı Mercan ile ilk kez fotoğraf attı. O fotoğraf sosyal medyaya damga vururken; Mercan’ı gören Özge Özpirinçci hayranları hemen yoruma koştu! Peki, Özge Özpirinçci’nin kızı ne zaman doğdu? Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan kimdir? Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan kime benziyor? İşte, detaylar…

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