Özge Özpirinçci Yıllar Sonra İlk Kez Kızını Paylaştı! Görenlerin İçi Sıcacık Oldu; Yüreğinde Kelebekler Uçuştu! “Aynı Annesi!”
Ekranların fenomen olan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sır gibi sakladığı kızıyla ilk kez paylaşım gerçekleştirdi. Basına kızının yüzünü göstermemekte kararlı davranan Özge Özpirinçci, 11 aylık olmuş olan kızı Mercan ile ilk kez fotoğraf attı. İşte detaylar...
Ekranların fenomen olan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, sır gibi sakladığı kızıyla ilk kez paylaşım gerçekleştirdi. Basına kızının yüzünü göstermemekte kararlı davranan Özge Özpirinçci, 11 aylık olmuş olan kızı Mercan ile ilk kez fotoğraf attı. O fotoğraf sosyal medyaya damga vururken; Mercan’ı gören Özge Özpirinçci hayranları hemen yoruma koştu! Peki, Özge Özpirinçci’nin kızı ne zaman doğdu? Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan kimdir? Özge Özpirinçci’nin kızı Mercan kime benziyor? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.