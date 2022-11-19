Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Kesin Geri Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar Tamamlandı; Bundan Sonra Herkes Büyük Bir Şok İçerisinde Kalacak!

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her cumartesi seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisinde aldığı ‘Dilek’ rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, bir süre önce diziden ayrılarak, seyircisini bir hayli üzmüştü. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Gülsim Ali İlhan’ın yeni adresi belli oldu. Gönül Dağı izleyicisine de sürpriz olan bu gelişmenin ardından Gülsim Ali İlhan’ın rol arkadaşları da açıklandı! Peki, Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi ne? Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisine geri dönecek mi? Gülsim Ali İlhan, yeni projesi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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