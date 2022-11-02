Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Kesin Olarak Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar Tamamlandı; Bundan Sonra Herkes Büyük Bir Şok İçerisinde Kalacak!
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her cumartesi seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisinde aldığı ‘Dilek’ rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, bir süre önce diziden ayrılarak, seyircisini bir hayli üzmüştü. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Gülsim Ali İlhan ile ilgili son detaylar...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her cumartesi seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisinde aldığı ‘Dilek’ rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, bir süre önce diziden ayrılarak, seyircisini bir hayli üzmüştü. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkacağı öğrenilen Gülsim Ali İlhan’ın yeni adresi belli oldu. Gönül Dağı izleyicisine de sürpriz olan bu gelişmenin ardından Gülsim Ali İlhan’ın rol arkadaşları da açıklandı! Peki, Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi ne? Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisine geri dönecek mi? Gülsim Ali İlhan, yeni projesi ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.