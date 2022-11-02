Aleyna Tilki’nin Annesinden Tokat Gibi Çarpacak Açıklamalar! Meğer Yıllar Önce… Aleyna Tilki Bile Şok İçerisinde Kaldı!
müziğine yeni bir yorum açısı ile iddialı bir giriş gerçekleştirmişti. Işın Karaca ile arasında geçen diyalog ile bir süredir konuşulan Havva Öztel, konunun arka perdesini geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında anlattı! İşte detaylar...
Özellikle son zamanlarda kızı Aleyna Tilki kadar konuşulmaya başlanmış olan Havva Öztel, müzik piyasasına adım atmış ve arabesk müziğine yeni bir yorum açısı ile iddialı bir giriş gerçekleştirmişti. Işın Karaca ile arasında geçen diyalog ile bir süredir konuşulan Havva Öztel, konunun arka perdesini geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında anlattı! Peki, Havva Öztel ne açıklaması yaptı? Havva Öztel, Işın Karaca ile ilgili ne dedi? Havva Öztel ile Işın Karaca olayı ne? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.