Aleyna Tilki’nin Annesinden Tokat Gibi Çarpacak Açıklamalar! Meğer Yıllar Önce… Aleyna Tilki Bile Şok İçerisinde Kaldı!

Özellikle son zamanlarda kızı Aleyna Tilki kadar konuşulmaya başlanmış olan Havva Öztel, müzik piyasasına adım atmış ve arabesk müziğine yeni bir yorum açısı ile iddialı bir giriş gerçekleştirmişti. Işın Karaca ile arasında geçen diyalog ile bir süredir konuşulan Havva Öztel, konunun arka perdesini geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında anlattı! Peki, Havva Öztel ne açıklaması yaptı? Havva Öztel, Işın Karaca ile ilgili ne dedi? Havva Öztel ile Işın Karaca olayı ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...