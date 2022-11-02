- 02 Kas 2022 - 22:57

Aleyna Tilki’nin Annesinin İtirafı Olay Oldu! Meğer Yıllar Önce Büyük Travma Yaşanmış! "Canımdan Can Gitti"... Aleyna Tilki Bile Şok İçerisinde Kaldı!

müziğine yeni bir yorum açısı ile iddialı bir giriş gerçekleştirmişti. Işın Karaca ile arasında geçen diyalog ile bir süredir konuşulan Havva Öztel, konunun arka perdesini geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında anlattı! İşte detaylar...

Özellikle son zamanlarda kızı Aleyna Tilki kadar konuşulmaya başlanmış olan Havva Öztel, müzik piyasasına adım atmış ve arabesk müziğine yeni bir yorum açısı ile iddialı bir giriş gerçekleştirmişti. Işın Karaca ile arasında geçen diyalog ile bir süredir konuşulan Havva Öztel, konunun arka perdesini geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında anlattı! Peki, Havva Öztel ne açıklaması yaptı? Havva Öztel, Işın Karaca ile ilgili ne dedi? Havva Öztel ile Işın Karaca olayı ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Kas 2022 - 22:57 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’i Görenlerin Nutku Tutuldu! Bu Tatlılığa Korku Filmi Yakışmamış! Ağzı, Yüzü… Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmesin!” mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’i Görenlerin Nutku Tutuldu! Bu Tatlılığa Korku Filmi Yakışmamış! Ağzı, Yüzü… Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmesin!”
Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir? mask
Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir?
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!”
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”
TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!” mask
TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!”
Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Yaptıkları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Yaptıkları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oldu Neler…
Gönül Dağı Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Kızımız Dedik, Bağrımıza Bastık Seni!” Bu Kez Meryem’den Bile Kötüsü Çıktı… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Kızımız Dedik, Bağrımıza Bastık Seni!” Bu Kez Meryem’den Bile Kötüsü Çıktı… Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! Kıyameti Canlı Canlı Aktaracak; Ortalık Her Gün Daha Çok Karışacak! “Yok Artık!” mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! Kıyameti Canlı Canlı Aktaracak; Ortalık Her Gün Daha Çok Karışacak! “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Bebeğini Kaybetti Mi? Kıvılcım Allem Etti Kallem Etti Yine İstediğini Elde Etti… Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Bebeğini Kaybetti Mi? Kıvılcım Allem Etti Kallem Etti Yine İstediğini Elde Etti… Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aleyna Tilki’nin Annesinin İtirafı Olay Oldu! Meğer Yıllar Önce Büyük Travma Yaşanmış! "Canımdan Can Gitti"... Aleyna Tilki Bile Şok İçerisinde Kaldı! mask
Aleyna Tilki’nin Annesinin İtirafı Olay Oldu! Meğer Yıllar Önce Büyük Travma Yaşanmış! "Canımdan Can Gitti"... Aleyna Tilki Bile Şok İçerisinde Kaldı!
İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’i Görenlerin Nutku Tutuldu! Bu Tatlılığa Korku Filmi Yakışmamış! Ağzı, Yüzü… Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmesin!” mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’i Görenlerin Nutku Tutuldu! Bu Tatlılığa Korku Filmi Yakışmamış! Ağzı, Yüzü… Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmesin!”
Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir? mask
Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir?
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!”
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL