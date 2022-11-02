- 02 Kas 2022 - 22:44

İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’i Görenlerin Nutku Tutuldu! Bu Tatlılığa Korku Filmi Yakışmamış! Ağzı, Yüzü… Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmesin!”

Magazin dünyasına ilişkileri ile damga vuran ünlü isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirmişti. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu sahibi olan İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı bir süredir ortalarda görünmüyordu. İşte Elif ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Magazin dünyasına ilişkileri ile damga vuran ünlü isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirmişti. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu sahibi olan İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı bir süredir ortalarda görünmüyordu. Dün bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıkan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada Tatlıses’in son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Peki, Elif Ada Tatlıses kimdir? İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada Tatlıses kaç yaşında, son hali nasıl? İşte, detaylar…

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02 Kas 2022 - 22:44 - Magazin

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