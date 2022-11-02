İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’i Görenlerin Nutku Tutuldu! Bu Tatlılığa Korku Filmi Yakışmamış! Ağzı, Yüzü… Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baban Görmesin!”
Magazin dünyasına ilişkileri ile damga vuran ünlü isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirmişti. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu sahibi olan İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı bir süredir ortalarda görünmüyordu. İşte Elif ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Magazin dünyasına ilişkileri ile damga vuran ünlü isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini Ayşegül Yıldız ile gerçekleştirmişti. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kız çocuğu sahibi olan İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı bir süredir ortalarda görünmüyordu. Dün bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıkan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada Tatlıses’in son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Peki, Elif Ada Tatlıses kimdir? İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızları Elif Ada Tatlıses kaç yaşında, son hali nasıl? İşte, detaylar…
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02 Kas 2022 - 22:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.