Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir?
Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Baba isimli dizide canlandırdığı Fazilet karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Ayda Aksel’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı nihayet ortaya çıktı. İşte detaylar...
Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Baba isimli dizide canlandırdığı Fazilet karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Ayda Aksel’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı nihayet ortaya çıktı. Güzelliğini annesinden almış olan Ayda Aksel’in kızının da ünlü olduğunu fark edenler ise, gözlerine inanamadı. Öte yandan Ayda Aksel’in kızının yaşı da herkesi şaşırttı! Peki, Ayda Aksel’in kızı kimdir? Ayda Aksel’in kızı ne iş yapıyor, ünlü mü, oyuncu mu? Ayda Aksel’in kızı kaç yaşında? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 22:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.