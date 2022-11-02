Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir?

Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Baba isimli dizide canlandırdığı Fazilet karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Ayda Aksel’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı nihayet ortaya çıktı. Güzelliğini annesinden almış olan Ayda Aksel’in kızının da ünlü olduğunu fark edenler ise, gözlerine inanamadı. Öte yandan Ayda Aksel’in kızının yaşı da herkesi şaşırttı! Peki, Ayda Aksel’in kızı kimdir? Ayda Aksel’in kızı ne iş yapıyor, ünlü mü, oyuncu mu? Ayda Aksel’in kızı kaç yaşında? İşte, detaylar…