- 02 Kas 2022 - 22:41

Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir?

Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Baba isimli dizide canlandırdığı Fazilet karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Ayda Aksel’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı nihayet ortaya çıktı. İşte detaylar...

Şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Baba isimli dizide canlandırdığı Fazilet karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Ayda Aksel’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı nihayet ortaya çıktı. Güzelliğini annesinden almış olan Ayda Aksel’in kızının da ünlü olduğunu fark edenler ise, gözlerine inanamadı. Öte yandan Ayda Aksel’in kızının yaşı da herkesi şaşırttı! Peki, Ayda Aksel’in kızı kimdir? Ayda Aksel’in kızı ne iş yapıyor, ünlü mü, oyuncu mu? Ayda Aksel’in kızı kaç yaşında? İşte, detaylar…

02 Kas 2022 - 22:41 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!”
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”
TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!” mask
TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!”
Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Yaptıkları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Para Skandalı Patlak Verdi! “Acun Abi Bari Sen Yapma!” Üç Kuruşla Yaptıkları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oldu Neler…
Gönül Dağı Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Kızımız Dedik, Bağrımıza Bastık Seni!” Bu Kez Meryem’den Bile Kötüsü Çıktı… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Gönül Dağı Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Olay! “Kızımız Dedik, Bağrımıza Bastık Seni!” Bu Kez Meryem’den Bile Kötüsü Çıktı… Sosyal Medya Sallanıyor!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Bebeğini Kaybetti Mi? Kıvılcım Allem Etti Kallem Etti Yine İstediğini Elde Etti… Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa Bebeğini Kaybetti Mi? Kıvılcım Allem Etti Kallem Etti Yine İstediğini Elde Etti… Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor?
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! Kıyameti Canlı Canlı Aktaracak; Ortalık Her Gün Daha Çok Karışacak! “Yok Artık!” mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Açıklaması! Kıyameti Canlı Canlı Aktaracak; Ortalık Her Gün Daha Çok Karışacak! “Yok Artık!”
Aleyna Tilki Beyaz Jartiyeri ve Mavi İç Çamaşırıyla Yaktı Yıktı! “Ancak Böyle Söz Ettirir Kendinden!” %1 Giyinik Halleri Başları Döndürdü… mask
Aleyna Tilki Beyaz Jartiyeri ve Mavi İç Çamaşırıyla Yaktı Yıktı! “Ancak Böyle Söz Ettirir Kendinden!” %1 Giyinik Halleri Başları Döndürdü…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Kesin Olarak Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar Tamamlandı; Bundan Sonra Herkes Büyük Bir Şok İçerisinde Kalacak! mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Kesin Olarak Dönüyor! Kanalla Anlaşmalar Tamamlandı; Bundan Sonra Herkes Büyük Bir Şok İçerisinde Kalacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir? mask
Baba Dizisinin Fazilet’i Kızıyla Şok Etti! “Bu Kadar Güzel Miydin Sen!” Yorumlar Peş Peşe Geldi! Meğer Yıllardır Gözümüzün Önündeymiş! Leyla Yüngül Kimdir?
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Kötü Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Aşkı Kesinleşti! Tatil Karelerini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Biricik Aşkına Arkadan Sarılıp... “Yandı Buralar!”
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Saç Baş Yoldurtan Yeni Karar! “İzlenmez Hale Geldi!” Gören Kanal Değiştiriyor; İzledikçe Kusası Geliyor… “Yazıklar Olsun”
TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!” mask
TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!”
Yasak Elma Dizisinde Oktay Kaynarca'ya Yapılan Bomba Gönderme Olay Oldu! Anında Yanıt Verdi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Yasak Elma Dizisinde Oktay Kaynarca'ya Yapılan Bomba Gönderme Olay Oldu! Anında Yanıt Verdi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL